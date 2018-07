Mädchen überrollt: Polizei forscht Verdächtigen aus

SCHWERTBERG — Der Fahrerfluchtunfall, bei dem am Sonntag in Schwertberg (Bezirk Perg) eine 18-Jährige aus Ried in der Riedmark von einem Pkw überrollt und ihr Begleiter (19) aus St. Georgen/Gusen schwer verletzt wurde, dürfte nach nicht einmal drei Tagen Ermittlungsarbeit vor der Klärung stehen. „Wir haben einen Verdächtigen ausgeforscht und ein Fahrzeug sichergestellt“, hieß es am Dienstag seitens der Polizei Perg. Zeugenhinweise und die Überprüfung von zahlreichen infrage kommenden Autos habe zum Ermittlungserfolg geführt.

Näheres zum Fahrzeughalter wollte man bei der Polizei vorerst noch nicht sagen. Zuerst einmal muss sein Wagen kriminaltechnisch untersucht und der Betreffende einvernommen werden.

In der Zwischenzeit gibt es auch gute Nachrichten aus dem Spital: Die schwerverletzte 18-Jährige befindet sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Befragt werden konnte sie zum Vorfall allerdings noch nicht. Stattdessen konnten die Beamten bereits mit dem 19-Jährigen sprechen. „Ihm geht es den Umständen entsprechend gut“, heißt es.

Wie berichtet hatte das Auto die beiden in der Nacht zum Sonntag von hinten erfasst, als sie am Heimweg vom Aiserfest waren. Der Lenker war gegen eine Einbahn gefahren. Der 19-Jährige konnte den Lenker noch ansprechen und relativ gut beschreiben, auch der Anfang des Auto-Kennzeichens war bekannt.

