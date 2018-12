Mädchenmord: Afghane stellte sich in Wien

STEYR/WIEN — Eineinhalb Tage lang war er auf der Flucht: Nun stellte sich der 17-jährige Afghane, der in Steyr seine 16 Jahre alte Freundin getötet haben soll, in Wien auf dem Bahnhof-Floridsdorf. Der Ermittlungsdruck dürfte zu groß gewesen sein, zumal europaweit mit Lichtbild nach ihm gefahndet worden war und auch bekannt war, dass das Handy, das der Jugendliche seinem Opfer abgenommen hatte, am Montag einmal kurz in Wien eingeloggt war. Damit hatte sich die Suche auf die Bundeshauptstadt konzentriert

Wählte Polizei-Notruf

Der 17-Jährige – für den die Unschuldsvermutung zu gelten hat — hatte kurz vor 13 Uhr den Polizei-Notruf gewählt und angegeben, dass er der Gesuchte sei, gab die Polizeidirektion Wien bekannt. Beamte fuhren daraufhin sofort zum Bahnhof, wo sich der Jugendliche befinden sollte und nahmen ihn fest.

Über Hintergründe und Motiv des Tötungsdelikts war zunächst nicht allzu viel bekannt. Die Polizei geht aber nach wie vor von einer Beziehungstat aus. Das Mädchen, das eine Lehre in einem Lebensmittelmarkt machte und mit seiner Mutter und einer älteren Schwester in einer Wohnung in Steyr-Münichholz lebte, und der 17-jährige Afghane, der in einem Asylheim im selben Stadtteil gemeldet war, führten laut Staatsanwaltschaft seit Oktober 2017 eine On-Off-Beziehung. Am Sonntag waren die beiden im Zimmer der 16-Jährigen. Als die Mutter und die Schwester des Mädchens gegen 23 Uhr den Raum betreten wollten, war die Tür mit einem Kasten verbarrikadiert. Sie schafften es, ihn zur Seite zu schieben, und fanden die Jugendliche tot. Das Fenster war offen und der 17-Jährige weg.

Die Obduktion ergab, dass die 16-Jährige durch einen Stich in die Lunge getötet worden ist. Im Zimmer wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, gefunden. Ein Hammer und ein Stanleymesser, die ebenfalls in dem Raum lagen, hätten aber wohl nichts mit der Tat zu tun, so Staatsanwalt Andreas Pechatschek.

Der Festgenommene wurde zunächst in Wien befragt und sollte im Lauf des Tages noch nach Linz überstellt werden. Aus den Einvernahmen erhoffte man sich nähere Details zu Ablauf und Motiv der Tat. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Oberösterreich übernommen.