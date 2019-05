Männer im Modefokus

Welche Modetrends tragen Männer diesen Sommer? Wer hier auf dem neuesten Stand sein möchte, hat es nicht immer leicht. Denn oft fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Natürlich ist es nicht schlecht, zu wissen, was angesagt ist. Trotzdem sollten Sie sich die Looks und Styles aussuchen, die Sie ansprechen und die zu Ihnen passen. Hier kommt der ultimative Überblick für den modischen Männersommer 2019. Und nicht vergessen: Sie müssen nicht alle Trends mitmachen!

Text: Martina Rieder-Thurn

So viel sei schon einmal gesagt: Es bleibt sportlich-lässig — auch in der Alltags- und Businessgarderobe, allerdings wird alles etwas edler, um nicht zu sagen: Mann mag wieder den eleganten Touch. Modeinformierte Männer setzen beispielsweise bei Jeans auf tiefblauen, unbehandelten Stoff, die sogenannte Raw Denim, oder tragen wieder Shirt mit Kragen, denn das einstmals als bieder abgetane Poloshirt ist wieder da.

Dieses wird jetzt bis obenhin geschlossen und etwas figurnaher als zuletzt getragen. Dabei ist auch die Kombination mit der richtigen Hose von Bedeutung: Chinos oder Jeans werden weiter als bisher gewählt. Das wirkt modern und neu.

Natürlich ist auch das klassische Männerhemd weiterhin ein Thema. Das präsentiert sich diese Saison luftig, lässig und leicht — passend zu den warmen Temperaturen. Auch die Musterungen lassen Sommerfeeling aufkommen: Neben Dschungelmotiven ist das Hawaiihemd besonders stark in den Fokus der Designer gerückt. Natürlich ist das nicht besonders bürotauglich, bringt aber jede Menge gute Laune in den Freizeitlook.

Weste oder Gilet

Mit der neuen, edlen Lässigkeit kommt ein Kleidungsstück vermehrt zum Tragen, das lange Zeit eher Opa-Feeling aufkommen ließ: die Weste.

Durch neue Farben und eine Vielfalt an Materialstrukturen bekommt das Gilet diese Saison ein modisches Upgrade. Wenn Mann also auf ein Sakko verzichten möchte, ihm aber „nur“ Shirt oder Hemd zu wenig erscheint, ist er mit der Weste immer noch kompletter und stilvoller angezogen. Sie wird damit also zum unverzichtbaren Teil der diesjährigen Sommersaison.

Starke Farben

Wer’s sportlich mag, setzt auf starke Töne. Hingucker sind strahlendes Orange, kräftiges Rot und zarteres Rosa. Das kombinieren modische Männer in der warmen Jahreszeit mit kühlem Braun, Beige oder gedecktem Oliv und selbstverständlich auch mit Blau. Die Kombination mit den gedeckteren Farbtönen sorgt für Beruhigung. Wem die einfarbigen Teile in kräftiger Farbe zu laut sind, der greift zu Stücken mit leuchtend hervorgehobenen Schriftzügen oder Logos und sorgt so partiell für tolle Akzente. Immer noch zu viel Farbe? Dann erfreuen Sie sich an sandiger Zurückhaltung. Besonders als Allover-Look wirkt dieser Gegentrend edel und lässig. Sandiges Beige wird hier quasi von Kopf bis Fuß getragen und höchstens mit strahlendem Weiß kombiniert. Hauptsache, Sie bleiben in einer Farbfamilie und strahlen maximale Farbharmonie aus. So kann der Sommer kommen!