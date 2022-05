Männer-Superliga wird auf zwölf Teams aufgestockt

In der von win2day gesponserten Basketball-Superliga der Männer werden ab der kommenden Saison zwölf Teams teilnehmen. Die Aufstockung um zwei Mannschaften wurde am Dienstag in einer finalen Sitzung des Lizenzausschuss der Basketball Superliga GmbH beschlossen. Zweitliga-Meister Fürstenfeld Panthers ist genauso neu dabei wie die BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt. Zudem bleibt der sportliche Absteiger Vienna D.C. Timberwolves dank einer „Wildcard“ dem Oberhaus erhalten.

„Es ist ein großer Tag für die win2day BSL“, freute sich Geschäftsführer Johannes Wiesmann. Erstmals seit 2014 werden 2022/23 wieder zwölf Teams an der höchsten Spielklasse teilnehmen. „Herzliche Gratulation an die Vereine in Fürstenfeld und Eisenstadt, die mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft den Aufstieg fixiert haben.“ Vor allem die BBC Nord Dragonz kämpften bis zum Schluss um eines der Hauptkriterien – den Parkettboden im Allsportzentrum Eisenstadt. Dank eines Schulterschlusses der Stadt Eisenstadt und dem Land Burgenland ist die Aufrüstung der Spielstätte nun gesichert.

Auch für die bestehenden BSL-Teams war bei der diesjährigen Lizenzvergabe ein neuer, organisatorischer Brocken zu bewältigen. Die vorgeschriebene Gründung der Profisport-GmbH erfolgte fristgerecht an allen Standorten, wie Wiesmann berichtete: „Das ist ein riesiger Professionalisierungsschritt, von dem der gesamte heimische Basketball profitieren wird.“

Die Aufstockung hat nur geringfügigen Einfluss auf den Modus. Nach dem Grunddurchgang, der statt 18 nun 22 Runden umfasst, erfolgt die Teilung der Liga und der Punkte. Nach Platzierungs- und Qualifikationsrunde (je 6 Teams, Hin- und Rückrunde) ziehen die Top-Acht in die Play-offs ein. Jene Teams, die die Qualifikationsrunde an den Positionen elf und zwölf beenden, spielen in den Play-downs gegen den Abstieg in die Zweite Liga. Dort sind weiter 14 Teams im Einsatz.