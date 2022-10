Am Gipfel der Erholung

Wandern oder Skifahren, mit der Gondel hoch auf den Gletscher oder über den See schippern. All das und noch viel mehr bietet die Gegend rund um Zell am See. Wer dazu noch den Gipfel der Erholung sucht, der findet ihn im Vier Sterne superior-Hotel Tauern Spa, aber nicht nur diesen: Das Haus hat auch so manchen Gipfel des kulinarischen Genusses zu bieten. Vielfalt und Qualität sind in jeder Hinsicht angesagt.