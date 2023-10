Auf dem Zebra vor dem Kamin

Safaristimmung in den steirischen Weinbergen? Dafür sorgen die beiden exklusiven, im August 2023 eröffneten Lodges des Julianhofes in Straden in der Südoststeiermark mit ihren Annehmlichkeiten. Die beiden Häuser, Farmhouses genannt, die perfekt für kleinere Gruppen oder eine Auszeit zu zweit sind, laden zum Zurückziehen und Genießen in großartiger Natur. Und zum Kuscheln in der kalten Jahreszeit.

Bis in den Herbst hinein konnten die allerersten Gäste den herrlichen Pool, den sie in jedem der beiden nigelnagelneuen und mit allem nur erdenklichen Komfort luxuriös ausgestatteten Häuser ganz für sich haben, genießen. Mit Heizung ist das auch noch länger möglich. Wenn die Temperaturen fallen, dann wird es hier so richtig kuschelig.

Im Bademantel im Zebra-Look lässt sich herrlich unbeschwert ein spätes Frühstück genießen, das täglich wechselt und mit jeder Menge regionaler Köstlichkeiten angeliefert wird.

Danach wären ein Saunabesuch und ein Bad im 39 Grad warmen Outdoor-Jacuzzi inmitten der herrlichen Natur ein idealer Zeitvertreib, der in Entspannung und gemütlicher Atmosphäre auf Zebrapölstern vor dem geheizten Kamin gipfelt. Und das im Winter umringt von schneebedeckter Hügellandschaft. Gerade in der kalten Jahreszeit lockt das steirische Vulkanland mit seiner märchenhaften, mystischen Stimmung. Wer da nicht die Seele baumeln lassen kann …

Viel Glas, viel Holz, es sind gerade die natürlichen Elemente der lichtdurchfluteten Häuser, die für sanfte Entspannung sorgen. Dazu kommt ein 1000 Quadratmeter großer Garten. Eine neue Definition von Privatsphäre. Alles wurde mit viel Geschmack ausgesucht, afrikanisch angehauchte Masken und Strohlampen mischen sich gekonnt mit modernem Designmobiliar. Es herrscht clean gehaltener Luxus in gedeckten Weiß-, Braun- und Grautönen. Eine Safarilodge der Superlative.

Gut vor Blicken geschützt und zwischendrin immer wieder eine herrliche Aussicht freigebend, kann man sich hier so richtig in eine eigene kleine Welt zurückziehen. Gern auch in der (natürlich) freistehenden Badewanne.

Wen´s doch einmal rauszieht, der findet in der Umgebung prächtige Heurigenwirte, die mit ihren Spezialitäten in süffiger oder fester Form punkten. Oder man nimmt sich den Wein mit nach Hause und auch gleich den Spitzenkoch, der in der Hochglanzküche alles zaubern kann, was das Herz begehrt. Und das in hervorragender Qualität direkt aus der Umgebung. Schließlich ist das Vulkanland auch Genussregion.

Und nicht nur der Koch kann ins Haus bestellt werden, auch privater Yoga-Unterricht oder Heilmassagen in den Farmhäusern sorgen zusätzlich für wohltuenden Luxus.

Von Emma Wagenhofer

Julianhof Premium Guesthouse & Spa

Wieden Klausen 32, Straden

www.julianhof.at

Die Verfasserin nahm auf Einladung des Julianhofes an der Reise teil.