Aufsässig und eigensinnig

Wutbürger, Protest-Spazierer oder Gesinnungskleber sind die aktuellen Formen. Aber Demonstrationen, Protest und Aufmüpfigkeit gab es vermutlich schon immer. Und überall. Nicht nur in den städtischen Ballungsräumen, sondern auch in den ländlichen Regionen wurde Widerstand geleistet, wenn einem etwas nicht passte.

So war der erste Generalstreik nicht in Wien oder in einer der heutigen Landeshauptstädte, sondern im niederösterreichischen Neunkirchen. Im Sommer 1896 solidarisierten sich dort Arbeiter und vor allem Arbeiterinnen mehrerer Fabriken mit delogierten Kollegen und legten die Arbeit nieder. Die Unternehmer sperrten daraufhin die Arbeiter aus.

Am 18. Juli vermeldete das Linz Volksblatt aber das bedingungslose Ende des Streiks: „Nach sechswöchentlicher Arbeitspause ertönten heute morgens zum ersten Male die Signale der Fabriken, mit welchen der Wiederbeginn des Betriebes weithin verkündet wurde.“

Im Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich hat man dieser ländlichen Aufsässigkeit nun eine eigene Ausstellung gewidmet. „Wir wirken damit einer Geschichtsschreibung entgegen, die den ländlichen Raum meistens als politisch passiv betrachtet“, erklärt der wissenschaftliche Leiter des Hauses, Christian Rapp, das Konzept. „Aufsässiges Land. Streik, Protest und Eigensinn“ veranschaulicht in 16 kompakten Kapiteln, dass Aufmüpfigkeit nicht an der Stadtgrenze endete.

Dass das Land, genauer die Bauernschaft, eigentlich am Beginn des Revoluzzertums stand, verdeutlicht der Blick auf die mythisch umrankten Bauernkriege der Neuzeit. Mit Heugabel und Dreschflegel sollte die Befreiung aus der Leibeigenschaft erstritten werden, 1848 erreichte man unter der Führung von Hans Kudlich das Ziel tatsächlich.

Eine der Folgen der Revolution war das Jagdpatent von Kaiser Franz Joseph vom 7. März 1849, welcher die Jagd auf fremdem Grund und Boden verbot und die Jagd als Recht des Grundeigentums erklärte. Es war Beginn der Eigenjagd und der Gemeinde- bzw. Genossenschaftsjagd. Ein Jagdrevier musste aber zumindest 200 Joch (115 ha) groß sein. Eine Größenordnung, die bis heute gilt.

Ein Wildererdrama

Wilderer wehrten sich dagegen – mit allen Mitteln, wie der in St. Pölten ausgestellte „Wildererstutzen“ zeigt, ein Gewehr mit abgesägtem Lauf, das man gut im Mantel verstecken konnte.

Übrigens für Wilderer-Fans ist das eigentliche Eldorado das Wilderermuseum in Molln – in Molln passierte auch eines der dunkelsten Kapitel der Wilderergeschichte, das auch im Museum eine Rolle spielt: Am 14. März 1919 wollte die Gendarmerie fünf geschnappte Wilderer von Molln nach Steyr überstellen, die Wilderer wurden allerdings von rund 20 Kameraden beim Bahnhof Grünburg befreit. Die Gendarmen holten daraufhin Verstärkung.

Das Volksblatt schrieb damals: „Bei ihrem Eintreffen in Molln erfuhren sie, dass sich der größte Teil der Wilderergesellschaft in einem Gasthause befinde, welches daraufhin von den Gendarmen umstellt wurde. Oberinspektor Timmel betrat, von einer Patrouille begleitet, das Gastzimmer, in welchem die Gesellschaft zechte, und forderte sie auf, sich zu ergeben. Die Wilderer sprangen daraufhin von den Sitzen aus, ergriffen Biergläser und was ihnen sonst erreichbar war und schleuderten die Gegenstände den Gendarmen entgegen. Zwei Gendarmen wurden hierbei verletzt. Diese machten daraufhin von den Waffen Gebrauch. Infolge des heftigen Widerstands der Wilderer kam es nun zu einem folgenschweren Zusammenstoß in dessen Verlauf zwei Wilderer getötet, einer schwer und einer leicht verwundet wurden. Elf wurden in Haft genommen.“

Aber es gab auch weniger blutigen Widerstand gegen die Obrigkeit. Gerade die Dienstboten protestierten meist durch Weggehen. Und manchmal wurde das Elend einfach ertragen: In die Soziologie gingen die Menschen von Marienthal ein. Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel haben in der Arbeitersiedlung Marienthal in Gramatneusiedl 1930 eine bahnbrechende Studie zu den Folgen von Arbeitslosigkeit gemacht. Die Studie zeigte die sozio-psychologischen Wirkungen von Arbeitslosigkeit auf und machte deutlich, dass Langzeitarbeitslosigkeit nicht – wie vielfach angenommen – zu Revolte, sondern zu Einsamkeit und passiver Resignation führt.

Demos mit Traktoren

Die Motorisierung änderte auch den Protest. Im März 1971 zogen die Bauern wegen fehlender Sozialleistungen und sinkender Lebensmittelpreise mit ihren Traktoren gegen Wien und legten dort den Verkehr lahm. Diese Demo gilt noch immer als die größte Bauerndemo der Zweiten Republik und die Traktor-Kolonnen bis heute als eine wirkungsvolle Waffe. SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky sprach damals von den vorrückenden „Bauernpanzern“.

Aber nicht nur die Protestformen, sondern auch die Gründe für die Proteste änderten sich. So war die Verhinderung des Kraftwerks in Hainburg, die oft als Geburtsstunde der Grünen gefeiert wird, ohne lokale Initiatoren nicht möglich gewesen.

Ja, die ländliche Idylle ist nicht immer harmonisch, aber von Rückständigkeit kann man selbst beim Widerstand nicht reden.