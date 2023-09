„Die Familie, die wir brauchten“

Eine angemessene Kinderbetreuung zu finden, ist für berufstätige Mütter oft eine Herausforderung. Noch viel größer wird sie, wenn das Kind eine Beeinträchtigung hat und Einzelbetreuung braucht. Im Caritas-Hort Altheim hat Leon (12), der mit einer Chromosomen-Anomalie geboren wurde, sechs Jahre lang „seinen“ Platz in der Gruppe gefunden. „Die Integration war nicht nur für Leon eine Bereicherung, sondern für alle Kinder. Sie haben Berührungsängste abgebaut und Leon, so wie er ist, in ihr Herz geschlossen“, sagt Hort-Leiterin Eva Gruber.