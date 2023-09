Digitalisierungsprofis

Was tun mit den alten Fotos und Videos, die an wunderschöne Zeiten erinnern und doch immer mehr vergilben? Eine günstige und noch dazu menschlich wertvolle Variante bietet das Digitalservice von Assista in Linz. Menschen mit Beeinträchtigung erledigen diese wichtige Arbeit mit Liebe und Begeisterung.