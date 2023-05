Fitnessprojekt der Lebenshilfe

Elias Bayer, Mitarbeiter in der Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding, hat ein Fitnessprogramm für die dort beschäftigten Menschen mit Beeinträchtigung gestartet. Acht Beschäftigte betreiben nun regelmäßig Sport und besuchen das Fitnessstudio.

„Das Programm ‚Fit durchs Leben‘ wurde zunächst als Projekt entwickelt. Jetzt ist es ein fixer Bestandteil im Werkstättenalltag“, freut sich Elias Bayer. Der sportbegeisterte Mitarbeiter der Lebenshilfe Eggerding hat damit auch sein Hobby in seinen Arbeitsalltag einfließen lassen und viele Beschäftigte mit Beeinträchtigung dazu motiviert, regelmäßig Sport zu treiben.

Einmal pro Woche steht für die teilnehmenden Beschäftigten nun fix eine Aktivität am Programm – je nach Wetter im Turnsaal oder am Sportplatz werden unter anderem Fußball oder Basketball gespielt, Ausfahrten mit dem Tandemrad gemacht oder auf Matten geturnt. Einmal pro Monat kann das Fitnessstudio „Energy Fitness“ in St. Florian sogar kostenlos aufgesucht werden.

Lesen Sie auch

„Am Anfang dachte ich, ich schaffe es nicht, aber dank Elias habe ich jetzt mehr Energie und fühle mich viel besser“, erzählt Nico Steglegger, ein Teilnehmer des Projekts, der Dank des Lebenshilfe-Mitarbeiters seinen inneren Schweinehund überwinden konnte und jetzt eifrig mitsportelt.

Karin Dullinger schwärmt: „Bauch klein, ich fit“ und außerdem motiviert die Begleitung durch Schlagermusik. Michelle Gatterbauer sagt unverblümt: „Das Sporteln mit Elias daugt ma.“ Und Rene Gatterbauer, der am liebsten im Fitnessstudio trainiert: „Ich möchte auch so viele Muskeln wie Elias, unser Trainer.“ Ein besonderes Talent dürfte Christian Penzinger sein: „Ich gebe alles beim Fußball. Ich bin immer Sieger!“

Fähigkeiten stärken und ausbauen

„Ich finde es toll, dass Beschäftigte die Gelegenheit erhalten, ins Fitnessstudio zu gehen. Wir danken Richard Lackner von Energy Fitness und allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung“, sagt Werkstätten-Leiter Michael Fuchs.

Er freut sich darauf, gemeinsam mit seinem Team mit diesem Projekt auch in Zukunft vielen Beschäftigten zu mehr Energie, Freude und Lebensqualität zu verhelfen. Die Lebenshilfe-Werkstätte Eggerding ist Arbeitsplatz für 25 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.