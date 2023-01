Passende Arbeit für jeden

Das Caritas-Angebot invita in Engelhartszell bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine umfassende Betreuung an. Dazu gehören neben Wohnbegleitung auch Beschäftigungsmöglichkeiten, die den individuellen Fähigkeiten entsprechen. In der WABE-Werkstatt finden die invita-Mitarbeiter immer einen Weg, damit Menschen mit einer Beeinträchtigung etwas Sinnstiftendes zu tun haben. Auch Andreas Pichler (51) freut sich jedes Mal, wenn er in die WABE arbeiten gehen kann.