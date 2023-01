Braunauer Steffl braucht Hilfe

557 Jahre ist die Stephanskirche in Braunau bereits alt und entsprechend nagt der Zahn der Zeit. Im Zuge der bereits erfolgten Sanierung im Außenbereich wurde offensichtlich, was auch im Innenraum alles wieder in Schuss gebracht werden muss. Bis 2026, zum 560-Jahr-Jubiläum, soll der Braunauer Steffl in neuem Glanz erstrahlen. Schon jetzt liegen die Kostenschätzungen bei zwei Millionen Euro, mindestens 500.000 Euro muss die Pfarrgemeinde stemmen. Das wird nicht ohne Spenden möglich sein.