Cliff Richard: Cliff With Strings – My Kinda Life

Nach 65 Jahren im Musikgeschäft hat Cliff Richard immer noch nicht genug. Kurz zuvor veröffentlicht der unermüdliche Sänger mit der soften Stimme ein neues Album mit alten Songs, auf dem er sich von einem Orchester begleiten lässt.

Richard nennt es eine „emotionalen Reise“ in die Vergangenheit. Karriereumspannend ist „Cliff With Strings – My Kinda Life“ nicht so ganz. Das Repertoire beschränkt sich überwiegend auf die erste Hälfte von Sir Cliffs langlebiger und erfolgreicher Karriere.

Die Tracklist beinhaltet Ohrwürmer der 50er- und 60er-Jahre („Living Doll“, „The Young One“), 70er- und 80er-Pophits („We Don’t Talk Anymore“, „Wired For Sound“) und seine eher schnulzigen Balladen aus den späten 80ern und früheren 90ern („The Best Of Me“, „Peace In Our Time“).

Neu eingesungen hat Sir Cliff die Songs nicht – stattdessen wurden die originalen Gesangsspuren verwendet und mit neuen Band- und Orchesterarrangements kombiniert. So sind Rock’n’Roll-Oldies wie „Living Doll“ oder „Summer Holiday“ im neuen Arrangement zu wunderbaren Swingnummern geworden. Bei „We Don’t Talk Anymore“ sind die Synthesizer der orchestralen Begleitung gewichen.

Bei „Marmaduke“ überraschte Cliff Richard 1989 mit einem fetten Rocksound, die neu arrangierte Version ist hingegen deutlich zurückgefahren.