Der Journalist und Autor Dipo Faloyin legt mit „Afrika ist kein Land“ ein bemerkenswertes Sachbuch vor, in dem es ihm gelingt, mit eindringlichen Worten, einer ordentlichen Prise Zynismus und gleichzeitiger Leichtigkeit ein aktuelles Plädoyer für einen modernen Blick auf Afrika zu liefern.

Selbst geboren in Chicago und aufgewachsen in der nigerianischen Metropole Lagos nimmt er den Leser mit auf eine Reise quer durch den Kontinent. Auf mehr als 350 Seiten wird der Bogen über die Kolonialgeschichte Afrikas, über gestohlene Kunstwerke in den Museen der westlichen Welt, den Anteil von Frauen in der afrikanischen Politik, bis hin zur heutigen Film- und Musikindustrie und Jollof-Reis gespannt.

Lesen Sie auch

Das Buch taucht ein in die unglaubliche Vielfalt eines Kontinents mit 54 Staaten, über 2000 Sprachen, unzähligen Kulturen und 1,4 Milliarden Einwohnern. Dabei räumt Autor mit so manchen althergebrachten Vorurteilen und Mythen auf.

Die Kritik an westlicher Entwicklungshilfe hallt deutlich wider, der Autor spricht sich für ein individuelles Erleben der afrikanischen Wirklichkeit aus, abseits von „Armut oder Safari“. In Anbetracht der Relevanz wäre eine Spurensuche vor Ort wohl das Beste, abseits der ausgetretenen Pfade der „Weißen Männer in Khaki“.

Dipo Faloyin: „Afrika ist kein Land“. Suhrkamp Verlag. 398 Seiten; 20,60 Euro.