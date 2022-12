Gerade rund um die Feiertage haben viele Menschen Zeit für Neues, andere wünschen sich inmitten der Familienfeierlichkeiten Stunden für sich selbst. Eine finnische Tradition, die in unseren Kreisen nicht sehr bekannt ist, eignet sich hervorragend für beides.

Die international renommierte Künstlerin Eija Koski zeigt in dem Buch „Himmeli – dreidimensionale Objekte aus Stroh“, wie aus einfachen Strohhalmen Skulpturen werden. Ein Himmeli ist ein aus Strohhalmen und Faden kunstvoll zusammengefügtes pyramidenförmiges Mobile – und tief in der finnischen Kultur verankert. Und mit einer zweiten typisch finnischen Tradition, der Sauna, hat das Himmeli auch zu tun: Ursprünglich gingen früher Jugendliche, die für die Weihnachtsdekoration zuständig waren, abends mit Strohbündeln in die Sauna und bauten daraus die zarten Gebilde.

Nebst vielen Informationen zum finnischen Weihnachtsfest, dem spirituellen Hintergrund der Himmeli und der grundsätzlichen Idee finnischen Designs, zeigt Koski auch anhand von 30 Himmeli, wie es ganz praktisch funktioniert. Beginnen sollten Sie mit den kleinen Himmelis für Anfänger, nach und nach kann man sich auch an die komplexen Formen wagen, die Geduld und Fingerspitzengefühl erfordern. mmo

Eija Koski: Himmeli – dreidimensionale Objekte aus Stroh. Tradition, Techniken und Projekte. Haupt Verlag, 160 Seiten, € 30,80