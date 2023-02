Hanan Rachel: Ich habe Wut und Hass besiegt

Nur wenige Menschen haben Auschwitz überlebt. Rachel Hanan ist eine von ihnen. Über Jahrzehnte hat sie ihre Geschichte und die damit verbundenen Gefühle für sich behalten. In ihren Memoiren hat sie nun ihre Erfahrungen vor, während und nach dem Holocaust veröffentlicht.

Überleben. Und dann Überlebende sein. Das ist Rachel Hanan etwa seit ihrem 16. Lebensjahr. Ein Jahr zuvor, war sie ins Vernichtungslager Auschwitz gekommen. An diesem Tag verlor sie ihre Eltern und Geschwister. Sie wusste nicht, was nach der Selektionsrampe kommt. Das Buch sei als Mahnung an junge Menschen gerichtet.

„Nirgendwo auf der Welt sollen solche oder ähnliche schreckliche Dinge jemals wieder geschehen.“ In ihrem Buch beschreibt sie die Tage vor der Deportation. Sie erzählt auch, wie sie sich beim Todesmarsch ins Konzentrationslager Theresienstadt – bloß noch ein Skelett und 25 Kilogramm leicht – an ein Stück Brot klammerte und es ihre letzte Hoffnung war.

Der jüdische Staat habe die langjährige Sozialarbeiterin bei der Heilung tatkräftig unterstützt. Trotz allem ist sie in der Vergangenheit immer wieder nach Auschwitz zurückgekehrt, um jungen Menschen nahezubringen, was sie im Vernichtungslager Auschwitz erlebt hat.

Rachel Hanan: Ich habe Wut und Hass besiegt — Was mich Auschwitz über den Wert der Liebe gelehrt hat. Heyne Verlag, 288 Seiten, 21,50 Euro