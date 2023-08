Huber: Weltbühne Afrika

Mit dem Militärputsch im Niger, der den Präsidenten entmachtet und die Verfassung außer Kraft gesetzt hat, steht wieder ein afrikanisches Land in den Schlagzeilen. Dem Land droht der Einmarsch durch die Ecowas-Staaten, die Region schaut auf eine unsichere Zukunft.

In Europa wird zwar über die Entwicklungen in Afrika berichtet, ein wirkliches Verständnis für den Kontinent und seine Bewohner fehlt aber, meint Afrika-Experte Charles M. Huber. In „Weltbühne Afrika“ geht der Schauspieler und Politiker auf die verbesserungswürdige Beziehung zwischen Europa und Afrika ein und verknüpft geopolitische Beobachtungen mit seiner ganz persönlichen Geschichte.

Als Kind eines senegalesischen Diplomaten und einer Deutschen ist Huber in zwei Welten zuhause und sieht sich als Brückenbauer. Symbolisch für die afrikanische Diaspora schildert er seinen Werdegang in Deutschland und eröffnet neue Perspektiven auf die Beziehungen zwischen Deutschland und Afrika.

Wie kommt es, dass Europas Einfluss in Afrika scheinbar immer weiter schrumpft? Wie könnten wir nachhaltiger in Afrika investieren als nur durch Entwicklungshilfen, die die wirtschaftlichen Probleme des Kontinents nicht lösen und vor Ort oft Unmut auslösen?

Ab 30. August im Bonifatius Verlag. Gebunden, 272 Seiten. € 24.-