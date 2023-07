Lange Sommertage bieten genügend Zeit zum Lesen, auch für einen dreiteiligen Thriller aus dem Hause Rowohlt. Die deutsche Autorin Sabine Klewe hat unter ihrem Pseudonym Karen Sander den Fall Lilli Sternberg erzählt und daraus die Bücher „Der Strand: Vermisst“, „Der Strand: Verraten“ und „Der Strand: Vergessen“ fabriziert.

Der Fall führt auf die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst an der Ostsee. Die gehörlose Lilli ist verschwunden, doch auf dem Handy ihrer besten Freundin tauchen Nachrichten mit verschlüsselten Botschaften auf.

Die Kryptologin Mascha Krieger schließt sich dem Team von Kriminalhauptkommissar Tom Engelhardt an und landet mit ihren Recherchen nicht nur in der Vergangenheit der vermissten jungen Frau, sondern auch in ihrer eigenen.

Karen Sander hat nicht nur eine spannende Geschichte mit ausreichend Wendungen und Überraschungen geschrieben, um drei Bücher lang am Ball zu bleiben, sie hat mit Mascha Krieger und Tom Engelhardt auch zwei sympathische Protagonisten geschaffen, die genug Persönlichkeit mitbringen, um ihnen auch bei weiteren Fällen zu folgen.

Der nächste Fall steht auch schon in den Startlöchern. In „Der Sturm: Vergraben“ ermitteln Krieger und Engelhardt ab 1. Jänner 2024.

Karen Sander: Der Strand Teil 1 bis 3. Rowohlt Taschenbuch, 384 – 400 S., €14