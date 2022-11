Karin Slaughters Roman „Ein Teil von ihr“ erschien bereits 2018, doch seit sich Streaming-Riese Netflix des Stoffes angenommen hat und mit Toni Coletti in der Rolle der Laura Oliver eine Serie aus dem Stoff gemacht hat, lockt das Buch — nun auch als Taschenbuch erhältlich — wieder neue Leser.

Slaughter enttäuscht auch ihre langjährigen Fans nicht, die Meisterin der Thriller geht gleich in die Vollen. Das Gespräch zwischen Laura und ihrer ziemlich lebensunfähigen erwachsenen Tochter Andrea könnten nicht brutaler unterbrochen werden: Ein Amoklauf beginnt direkt vor den beiden Frauen in einem Einkaufszentrum.

Lesen Sie auch

Lauras Reaktion lässt Andy mehr als staunen. Mit unglaublicher Ruhe ringt Laura den Angreifer nieder, rettet die anderen Menschen indem sie ihn umbringt. Oder könnte man das Geschehen auch anders interpretieren? Andy begibt sich auf einen Road-Trip, der sowohl Flucht als auch Suche ist. Parallel erzählt Slaughter vom Mord an einem mächtigen Mann auf offener Bühne. Dahinter steckt eine Gruppe junger Menschen, die die Welt verbessern wollen. Oder kommt es auch hier auf die Perspektive an?

„Ein Teil von ihr“ ist unheimlich fesselnd und wie so häufig in ihren Büchern schafft es die Autorin, auch den erfahrensten Thriller-Leser aufs Glatteis und in die Irre zu führen. Zuerst lesen, dann schauen!

Karin Slaughter: Ein Teil von ihr. HarperCollins, 576 Seiten, € 11,95