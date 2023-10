Was macht Amerika aus? Karl Schlögels besonderer Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts: die großen Jahre der USA.

Karl Schlögel hat als Historiker den Osten nach Europa zurückgebracht. Er hat aber auch intensiv die USA bereist, wo ihn die Weite des Landes genauso faszinierte wie in Russland. „American Matrix“ erzählt, wie Nordamerika von Eisenbahn und Highway erschlossen wurde, Städte und Industrien aus dem Nichts entstanden, Wolkenkratzer in den Himmel schossen – Errungenschaften einer Gesellschaft, die sich frei von allen Traditionen fühlte.

Das Versprechen des American Way of Life veränderte die Welt genauso wie das sozialistische Experiment. Karl Schlögels großes Buch beschreibt die USA aus einer einmaligen, überraschenden Perspektive – und erzählt eine Geschichte des 20. Jahrhunderts, wie sie noch nicht zu lesen war.

Karl Schlögel, Jahrgang 1948, lehrte bis 2013 Osteuropäische Geschichte an der Viadrina in Frankfurt/Oder. 2016 erhielt er für „Terror und Traum“ (Hanser, 2008) den Preis des Historischen Kollegs. Er lebt in Berlin.

Karl Schlögel: American Matrix – Besichtigung einer Epoche.

832 Seiten, Hardcover

Hanser Verlag, ISBN 978-3-446-27839-4

Österreich: 46,30 €