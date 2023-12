Krimi, Anschlag, aufblasbare Kunst

Auch das Lesejahr 2024 verspricht wieder spannend zu werden. Wie ein Blick in die Verlagsvorschauen zeigt, warten im kommenden Jahr zahlreiche interessante Neuerscheinungen auf hungrige Bücherwürmer.

Salmans Rushdies Memoir „Knife“ erscheint am 16. April 2024 (Penguin). Darin verarbeitet er einen Messerangriff vom August 2022 bei dem der Autor während einer Lesung auf offener Bühne schwer verletzt wurde.

Lesen Sie auch

Alle Fans von Donna Leon kommen im Mai auf ihre Kosten. Commissario Brunettis dreiunddreißigster Fall mit dem Titel „Feuerprobe“ erscheint am 29. Mai (Diogenes). Zwei Kinderbanden sind darin aneinandergeraten. Während Commissario Griffoni mit herauszubekommen versucht, wie ein Teenager in den Sog eines Flashmobs geraten konnte, nutzt Brunetti seine eigenen Connections …

Zum 70. Geburtstag von Erwin Wurm, dessen aufblasbare Kunstwerke besonderes Aufsehen erregten, erscheint am 27. Juli (Styria) die erste Biografie des international erfolgreichsten zeitgenössischen Künstlers aus Österreich mit vielen bislang ungehobenen Schätzen aus Erwin Wurms Privatarchiv.

Literaturfans sollten sich außerdem den 22. und 23. Juni 2024 im Kalender rot anstreichen. Im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 wird an diesen beiden Tagen am Siriuskogl in Bad Ischl ein Lesefest abgehalten.