Leise rieselt´s im Blätterwald

Für Freunde schwedischer Literatur

Mit dem „nicht ganz so begabten“ gutgläubigen Johan hat Jonas Jonasson in seinem neuen Buch „Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt“ eine Art schwedischen Forrest Gump geschaffen, der es aus allen Tiefen irgendwie wieder herausschafft und klügere, reichere und erfolgreiche Menschen inspiriert — in diesem Fall den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama und Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon. Und außerdem ist Johan ein genialer Koch.

Das Prinzip Hoffnung setzt sich auch im neuen Wohlfühl-Buch von Jonas Jonasson durch.

Jonas Jonasson: Drei fast geniale Freunde auf dem Weg zum Ende der Welt. C. Bertelsmann, 448 Seiten, 24,70 Euro

Lesen Sie auch

Für Filmfans und Geschichts-Affine

Die Schlacht von Stalingrad ist 80 Jahre her. Im nationalen Bewusstsein von Deutschland und Österreich war sie eine Tragödie und der Anfang vom Ende. Der Historiker Werner Telesko hat gemeinsam mit seinem Kollegn Stefan Schmidl in „Die ewige Schlacht“ die Weiterwirkung der Ereignisse im Film untersucht. Vor allem das Melodramatische und die Sentimentalisierung sind Leitkriterien”, glauben die beiden Forscher, die zahllose zwischen 1943 und 2013 entstandene Stalingrad-Filme sowjetischer, US-amerikanischer, west- und ostdeutscher und schließlich russischer Provenienz analysiert haben.

Schmidl/Telesko: Die ewige Schlacht. Stalingrad-Rezeption als Überwältigung und Melodram. edition text + kritik, 154 S., 19 Euro

Auf den Spuren eines Siegers

Wenige Tage vor dem Halbfinale der WM ist die aktualisierte und erweiterte Neuauflage des Buches über Lionel Messi erschienen. Für die autorisierte Biografie hatte der renommierte Autor Guillem Balague (u.a. Sportbücher über Diego Maradona, Cristiano Ronaldo) Zugang zum engsten Kreis um den Argentinier erhalten und lässt deshalb auch Teamkameraden, Trainer und Familie beleuchten, wie Messi zum „besten Spieler der Welt“ wurde. Mit Star-Trainer Guardiola wurde zudem eine exklusive Analyse des mittlerweile 35-jährigen Ausnahmespielers erstellt. Die aktuellste, über 650 Seiten starke Auflage begleitet die Geschichte des Fußball-Weltstars nun bis zur WM 2018.

Guillem Balague: Messi. Die Biografie. Edel Sports, 656 Seiten, 25,70 Euro

Zur Verteidigung einer Nation

„100 Karten über die Ukraine — souverän wie nie zuvor“ — so lautet der Titel des Vorworts zu dem Buch „100 Karten über die Ukraine“. Weiter unten heißt es dann: “Dieses Buch liefert mindestens 100 Beweise für die ukrainische Identität mit all ihren Facetten, Eigenheiten und Problemen. Es liefert Beweise für die Existenz einer Nation mit eigener Kultur und eigenem Selbstverständnis.“ Die Autoren wollen also vor allem dem russischen Präsidenten Wladimir Putin widersprechen, der der Ukraine ihre Souveränität und den Bürgerinnen und Bürgern ihre eigene nationale Identität absprechen will.

Daher hat der Verlag gemeinsam mit Experten aus dem vom russischen Angriffskrieg betroffenen Land verschiedenste Informationen und Daten über die Ukraine zusammengesammelt und -gestellt.

100 Karten über die Ukraine. Katapult Verlag, 190 Seiten, 26,95 Euro

Mit der Kamera durch´s alte Wien

Ludwig Angerer (1827-1879) war ein Pionier auf dem Gebiet der Lichtbildkunst. Als erstem Wiener Fotografen verlieh ihm Kaiser Franz Joseph den Titel „Hof-Photograph“. Michaela Pfundner, Historikerin im Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, hat ihm nun unter dem Titel „Der Fotograf des Kaiserhauses“ einen reich bestückten Bildband gewidmet. Auf über 150 akribisch recherchierten und detailliert bebilderten Seiten finden sich darin auch Fotos mit Ikonenstatus. Neben eher gängig bekannten Porträts von Kaiser Franz Joseph oder Kaiserin Elisabeth fallen etwa Angerers erste in Wien nachweisbare Fotos auf.

Michaela Pfundner: Der Fotograf des Kaiserhauses. Ludwig Angerer (1827-1879). Edition Winkler-Hermaden, 153 S., 39,50 Euro

So wird man zum OÖ-Experten

Linzer Torte war einst mit Marmelade gefüllt, PEZ wurden als Alternative zum Rauchen hergestellt, der Linzer Südbahnhofmarkt war früher am Hessenplatz…. Interessante, amüsante und stets ungewöhnliche Fakten über Oberösterreich und seine Menschen präsentiert Claudia Werner in ihrem Buch „Unnützes Wissen Oberösterreich. Skurrile und außergewöhnliche Fakten zum Angeben“. Die perfekte Lektüre für Einheimische und alle, die es regelmäßig hierhin zieht. Ein liebevoll zusammengestelltes Sammelsurium, das sich für den nächsten Smalltalk als ungemein nützlich erweist und so manche Überraschung birgt.

Claudia Werner: Unnützes Wissen Oberösterreich. Skurrile und außergewöhnliche Fakten zum Angeben. Sutton Verlag, 144 S., 14,99 Euro

Bandgeschichte für Musikfreunde

Im August 1992, nicht einmal ein Jahr nach dem Tod von Freddie Mercury, ist mit „As It Began“ die erste offizielle Biografie der Band Queen erschienen, um in autorisierter Form — wohlweislich mit einem Vorwort von Brian May — deren 20-jährige Erfolgsgeschichte und das schlussendlich tragische Ende zu erzählen.

Jetzt, 30 Jahre später, liegt eine Aktualisierung vor. In zwei zusätzlichen Kapiteln widmet sich die Neuauflage der Flucht von May und Taylor in Soloprojekte sowie der Entstehung und den Nachwirkungen des letzten regulären Queen-Albums „Made in Heaven“.

Jacky Smith, Jim Jenkins: Queen — Wie alles begann … Die autorisierte Biografie. Hannibal Verlag, 408 Seiten, 30 Euro

Nichts für schwache Nerven

Die Krimis des norwegischen Schriftstellers Jo Nesbo sind nichts für schwache Nerven — auch nicht für den Autoren selbst: „Es ist ein ziemlich dunkles Universum. Manchmal fühl’ ich mich fast beschmutzt, wenn ich ins Bett gehe“, sagt Nesbo. „Blutmond“ ist das 13. Buch aus der millionenfach verkauften Reihe rund um Harry Hole. Darin zieht es den stets gefährdeten Alkoholiker und Ermittler nach Oslo, nachdem dort zwei Mädchen ermordet wurden. Weil die Polizei kein Interesse an der Hilfe von Hole hat, ermittelt er mit einem Team aus einem Kokain-dealendem Schulfreund, einem korrupten Polizisten und einem schwer an Krebs erkrankten Psychologen in Eigenregie.

Jo Nesbo: Blutmond. Harry Hole ermittelt, Ullstein, 544 Seiten, 26,80 Euro