Wo die Fab Four – also die Beatles – auftauchten, war ein schickes Auto meist nicht weit. Die Palette reichte dabei von Klassikern wie Paul Mc Cartneys Aston Martin DB 5 bis hin zu John Lennons buntem Rolls-Royce Phantom.

Auf der anderen Seite erreichte im Jahr 1963 der Hype um die Beatles einen neuen Höhepunkt. Die Begeisterung der größtenteils weiblichen Fans war so groß, dass die Bandmitglieder in gepanzerten Lieferwagen zu ihren Konzerten gefahren werden mussten.

Siegfried Tesche widmet sich dem Phänomen Beatles und ihrer Leidenschaft für Autos. Neben der Musikkarriere und dem Privatleben der Stars kommen auch die insgesamt fünf Beatles-Filme nicht zu kurz.

In „Baby you can drive my car“, der Buchtitel beruht auf dem gleichnamigen Song aus dem Album Rubber Soul, geht der Autor auch auf die Kehrseite der Medaille ein, etwa auf Georg Harrisons Crash anno 1972, bei dem dessen Beifahrerin beinahe starb.

Das reich bebilderte und liebevoll gestaltete Hardcover-Buch ist speziell für Beatles-Fans ein Muss.

Siegfried Tesche: Baby you can drive my car. Motorbuch Verlag, 31,50 €