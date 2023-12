Er durchquert zu Fuß die Steppen Zentralasiens, fährt mit dem Fahrrad um die Welt und lauert bei minus 30 Grad Celsius in Tibet auf den Schneeleoparden. Der Franzose Sylvain Tesson ist einer der bedeutendsten Reiseschriftsteller.

In „Weiß“ beschreibt er nun sein jüngstes Abenteuer: Mit Tourenskiern von Frankreich über Italien, die Schweiz, Österreich und Slowenien – rund 1600 Kilometer durch Eis und Schnee.

Von 2018 bis 2021 brach Tesson jeden März zusammen mit Daniel du Lac zu einer kräftezehrenden Tour auf. Der insgesamt 85 Tage dauernde Ritt auf Skiern begann in Menton in Frankreich und endete in Triest in Italien.

In ebenso vielen Kapiteln beschreibt Tesson die waghalsige Überquerung von Gletschern, vereister Steilhänge und die Angst vor Lawinen, das „Damoklesschwert“ des Skifahrers, wie er schreibt.

Mehrmals wurden er und sein Freund von einer Lawine mitgerissen, aber nie unter ihr verschüttet. Tessons Bücher sind nicht nur Reisebeschreibungen, sondern auch literarisch-philosophische Ausflüge über das menschliche Dasein und die Welt. Der Geist vergesse schnell die Leiden des Körpers, wie er schreibt.

Sylvain Tesson: Weiß. Aus dem Französischen von Nicola Denis, Rowohlt Verlag, 254 Seiten, 23,70 Euro