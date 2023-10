Urban Priol: Was reg’ ich mich auf?

Von der Rechtschreibreform zur gendergerechten Sprache, von der Vogelgrippe zu den Metamorphosen des Covid, vom Vermummungsverbot in Zeiten der Startbahn West zur Maskenpflicht in Zeiten der Pipeline Ost – was haben wir nicht schon alles überstanden!

Bei seiner satirischen Zeitreise durch unsere immer bunter werdende Republik setzt Urban Priol auf Humor statt Alarmismus. Gemeinsam mit Helmut Kohl betrat er die Bühne des politischen Kabaretts, seitdem knöpft er sich alle Regierenden bis zur Ampel vor. Priol teilt Einblicke hinter die Kulissen des Fernsehens und Einsichten über das Weltgeschehen: scharfzüngig, pointiert und überraschend optimistisch.

Lesen Sie auch

Seit 40 Jahren steht Urban Priol auf der Bühne, seit Jahrzehnten ist er präsent in Funk und Fernsehen, etwa mit den Sendungen „Scheibenwischer“, „Neues aus der Anstalt“ und seinem satirischen Jahresrückblick „TILT!“.

Er wurde vielfach ausgezeichnet, etwa mit dem Deutschen Kleinkunstpreis oder dem Passauer Scharfrichterbeil. Urban Priol tourt mit Soloprogrammen durch halb Europa und ist Namenspate eines Asteroiden. Wenn er nicht gerade in einem seiner Oldtimer unterwegs ist, lebt er in Aschaffenburg, wo er das „Kabarett im Hofgarten“ betreibt.

Was reg ich mich auf?!: Ein Boomer holt aus von Urban Priol.

Bastei Lübbe, ab 15,49 €.