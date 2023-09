Produkte als umweltfreundlich zu bewerben, liegt im Trend. Wenn das zu Unrecht geschieht, spricht man von Greenwashing. Gerät so ein Fall an die Öffentlichkeit, wird aus dem gewünschten Imagegewinn schnell ein beschädigter Ruf. Gerade in der Welt der Finanzen muss Greenwashing genau beobachtet werden.

In „Meine Bank wäscht grüner“ erklärt Bernd Villhauer, wie diese Branche funktioniert, wie sich Verbraucher schützen können und welche Chancen in einer ökologischen Neuorientierung stecken. Ob es um falsche Aussagen in Werbeprospekten geht oder um die Mythen der Kryptowährung: Villhauer beschreibt, wie Greenwashing Vertrauen zerstört und macht die Folgen dieser Fehlentwicklung verständlich.

Lesen Sie auch

Er zeigt, wie Staat und Markt durch die Übernahme von Verantwortung aus der Krise finden könnten. Und nicht zuletzt erhalten Verbraucher konkrete Tipps für den Weg zur finanziellen Souveränität. Greenwashing steht nicht nur für ein gewachsenes Umweltbewusstsein, sondern zeigt auch, dass mit ökologischer Transformation Geld verdient werden kann. Deshalb werden alle Formen des Greenwashings bei Finanzprodukten übersichtlich dargestellt und ihre Wirkung beschrieben.

Bernd Villhauer: „Meine Bank wäscht grüner“, Die Ökolügen der Finanzbranche

Hardcover, 162 Seiten, 24 Euro

ISBN 978-3-7776-3339-8, Hirzel Verlag.