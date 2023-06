Thomas Mann liebte das Meer. Diese Leidenschaft zieht sich wie ein roter Faden durch seine Biografie. „Meine Liebe zum Meer, dessen ungeheure Einfachheit ich der anspruchsvollen Vielgestalt des Gebirges immer vorgezogen habe, ist so alt wie meine Liebe zum Schlaf“, schrieb er einmal.

Volker Weidermann sucht und findet in diesem Buch einen neuen Zugriff auf Thomas Manns Leben. Er nimmt uns mit an gleißende Ostseestrände, an denen die Familie Mann bis zu ihrer Emigration im Jahr 1933 viele entspannte Ferienaufenthalte verbrachte. Wir reisen mit ihm an den Lido von Venedig oder auf die Insel Sylt und begleiten ihn bis an die kalifornische Pazifikküste, die ihm zu einem Ruhepol im Alter wurde. Immer wieder schlägt Weidermann die Brücke zu den Erzählungen und Romanen des Schriftstellers.

Wie schon der Anfang so greift auch das Ende des Buchs über die Biografie Thomas Manns hinaus. Denn zuletzt widmet sich der Autor der Lieblingstochter des Schriftstellers Elisabeth Mann Borgese. Weidermanns fast schon poetisch geschriebenes Buch vermittelt einen neuen sinnlichen Zugang zu Thomas Mann. Es ist allerdings kaum als Einstiegsbuch geeignet, sondern eher „Thomas Mann für Fortgeschrittene“.

Volker Weidermann, Mann vom Meer. Thomas Mann und die Liebe seines Lebens, Kiepenheuer & Witsch, 240 Seiten, € 23,90