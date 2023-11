Das Wintergrillen gehört zu den ganz großen Kulinariktrends unserer Zeit – und definiert auch Weihnachten neu: Den Liebsten genau dafür ein neues Grillbuch, edle Grillzangen und selten gesehenes Zubehör wie den Dutch-Oven oder direkt den neuen Lieblingsgrill unter den Baum zu legen, ist sicherlich etwas Besonderes.

Der Grillspezialist Weber hat sieben Geschenk-Tipps parat, um die Herzen der Liebsten am 24. Dezember zum Glühen zu bringen.

Sicherlich besonders hervorzuheben ist das brandneue Grillbuch „Weber’s Dutch Oven und Plancha“, das pünktlich zur Weihnachtszeit erschienen ist: Für großartigen Grillspaß der neuen Art begeistert Manuel Weyer in „Weber´s Dutch Oven und Plancha“ mit über 300 kreativen Rezepte für den Schmortopf und die Grillplatte.

Gulasch wie bei den Reitern der Puszta, Chili con carne wie bei den Cowboys Amerikas oder gegrillter Fisch wie in der Strandbar am Mittelmeer – mit einer Prise Freiheit schmeckt alles gleich nochmal so gut.

Und das am besten rund ums Jahr! Weber’s Dutch Oven und Plancha komplettiert das Outdoor-Grill- und Garvergnügen mit Tipps, Tricks, Dos and Dont’s und vielen klassischen oder neu kreierten Rezepten, die selbst bei kühleren Temperaturen Herz und Magen wärmen!

Der brandheiße Buchtipp ist für € 24,90 erhältlich via weber.com