Angesichts der großen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft scheint es zunehmend komplexer zu werden, die Zukunft mitzugestalten. Wie kann es trotz veränderter Einflussmöglichkeiten gelingen, die Arbeitswelt von morgen für sich selbst zu formen?

In „Zukunft einfach machen“ zeigt Leonhard Zintl Möglichkeiten auf, die eigene Zukunft im digitalen Zeitalter in die Hand zu nehmen. Zintl verdeutlicht, warum es vor allem die vielen kleinen Wunder im eigenen Umfeld sind, die den Fortschritt in neue Bahnen lenken.

Das Buch inspiriert dazu, die Möglichkeiten zu ergreifen, die neue Technologien wie 3-D-Druck, Künstliche Intelligenz, Robotik oder Blockchain-Ansätze bieten. Mit einem zusätzlichen Kapitel am Ende, das Einblicke in die rasante, teils schmerzhafte und doch lehrreiche Entwicklung der letzten vier Jahre gewährt. Und wie jede dieser Umwälzungen neue Freiräume eröffnet hat, um die Zukunft leichter zu machen.

„Egal wo Ihre Heimat ist, egal welchen Hintergrund Sie haben, egal wie alt Sie sind: Sie haben das Zeug dazu, die Zukunft zu gestalten. In diesem Buch möchte ich Ihnen zeigen, warum die Zeiten dafür genau richtig sind und welche Weichen Sie stellen müssen, um Ihr eigenes Wunder zu schaffen.“

Leonhard Zintl: Zukunft einfach machen

Haufe ISBN 978-3-648-17522-4 – € 29,99