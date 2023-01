Camping und Luxus

Atemberaubende Schneelandschaften, wo man nur hinschaut, und das direkt nach dem Aufstehen. Auch bei diesen Temperaturen bieten einige Regionen die perfekte Möglichkeit, einen unvergesslichen Urlaub, auch abseits von Hotels und Co., zu erleben. Camping im Winter, zum Beispiel im Zelt oder Wohnmobil, muss nicht heißen, dass auf Luxus verzichtet werden muss. Doch was genau muss man beim sogenannten Wintercamping beachten? Und welche Stellplätze sind die schönsten? Travelcircus hat dafür die 12 besten Plätze in Europa zusammengefasst.

Wellness, Wintersport, Kulinarik, idyllische Landschaften und jede Menge Schnee – Urlaub im Winter begeistert immer mehr Menschen. Warum nicht beim Wintercampen?

Tipps und Tricks

Schneeketten, um die Reifen ideal auf die winterlichen Bedingungen auf den Straßen vorzubereiten, und Propangas für den Camper, um gut heizen zu können, sind sehr wichtig für einen angenehmen Trip. Butan eignet sich, egal ob fürs Kochen oder Heizen, im Winter eher weniger, da es nur bei Temperaturen über null Grad verwendet werden kann.

Weitere Tipps gegen die Kälte: Wohnmobil an den Landstrom anschließen, um die Bordbatterie zu schonen, spezielle Wintervorzelte (dienen auch als Abstellraum etwa für Ski-Equipment), Thermohaube für das Dach des Campingmobils und Thermomatten für den Innenraum. Wer im Zelt nicht frieren möchte, sollte sich warm anziehen, Materialien wie Kunstfaser, Wolle oder Daunen sind hierfür ideal.

Relais La Sarvaz im Kanton Wallis, inmitten der Schweizer Alpen, ist ein moderner Campingplatz inklusive Restaurant. Ganz in der Nähe liegt das Dorf Saillon, in dem es vier Thermalbäder zu erkunden gibt. Ein weiterer Geheimtipp in der Schweiz: der Campingplatz Molignon. Das Bergpanorama am Fluss La Borgne im Ort Les Haudères, die 21 Kilometer lange Langlaufpiste und Skigebiete in der Nähe (Arolla, La Forclaz, Evolène) machen Molignon zur perfekten Winterurlaubslocation.

Eigener Übungslift inklusive: Der Campingplatz Pradafenz hält für jeden etwas parat, denn auch für die erfahrenen Skifahrer gibt es die Panoramabahn Heibüel im Skigebiet Lenzerheide-Arosa. Dieser Platz verfügt ebenfalls über ein eigenes Restaurant.

Wellness in den Dolomiten

Im Südtiroler Toblach befindet sich der nächste Platz zum Campen namens Olympia, der mit dem Ecocamping-Zeichen als besonders nachhaltig ausgezeichnet wurde. Der Holidaypass, den man in dieser Region bei einer Übernachtung erhält, erlaubt es einem, alle Busse und Bahnen sowie die Skibusse Südtirols zu nutzen. Luxus pur: Der 5-Sterne Campingplatz Caravanpark Sexten, direkt in den Dolomiten, mit eigener Wellnessoase inklusive Schwimmbad, Kneipp-Park, Whirlpool und neun Saunen hat alles, was man zum Entspannen braucht. In der Camping Residence Sägemühle im Nationalpark Stilfserjoch können Gäste nach einem Tag voller Skifahren, zum Beispiel in den Skigebieten Sulden am Ortler und Trafoi, zur Ruhe kommen. Jeden Dienstag gibt es im Dorfzentrum einen Markt mit Spezialitäten aus Südtirol.

Auch in Österreich lassen sich gute Orte zum Campen im Winter finden: Laut Travelcircus gehört der 5-Sterne Campingplatz Natürlich Hell im Zillertal mit seiner Niedrigenergiebauweise und Wellnessbereichen mit Pools, Saunen und Fitnessbereich zu den Hotspots. Ein weiteres Highlight: Das Zugspitze Resort, ebenfalls 5 Sterne, lockt seine Besucherinnen und Besucher mit seinem Panoramaausblick auf die Zugspitze an, der auch aus dem hoteleigenen Restaurant bestaunt werden kann. Weiters kann der Campingplatz Nenzing mit seinem Wellnessbereich und idyllischer Landschaft inmitten der österreichischen Alpen punkten.

Unser Nachbarland Deutschland hat ebenfalls einiges zu bieten, wenn es um Wintercamping geht: Der Alpen-Caravanpark Tennsee, mit Blick auf das Karwendel- und Wettersteingebirge, begeistert mit zwei riesigen Skigebieten, der Stadt Mittenwald und dem Laintal-Wasserfall. Am Campingplatz Münstertal können die Besucherinnen und Besucher die Landschaft des Schwarzwaldes genießen und in der Entspannungsoase ihre Seele baumeln lassen.

Ein weiterer Geheimtipp: Campingplatz Hopfensee – neben seinen 5 Sternen begeistert er auch mit einem Skilift für Anfänger, einem Wellnessbereich und einem Rodelhang sowie einer 60 Kilometer langen Langlaufloipe.

travelcircus.de