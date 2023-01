Bayreuth auf Tonträgern

Richard Wagner in Bayreuth wird langsam aktuell, einige Beispiele von Tonträgern rücken das Jahrhundert-Event in den Blickpunkt der Öffentlichkeit: Bei Deutsche Grammophon erschien erstmals der legendäre Bayreuther Jahrhundert-Ring von Pierre Boulez und Patrice Chérau auf Blu-ray Video Discs in HD-Qualität.

Die Produktion fand ein sensationelles Echo. Gegen die kühne Neuinterpretation von Wagners Ring-Zyklus durch Boulez wurde heftig protestiert, Musiker verließen den Orchestergraben. Der 31-jährige Chérau war damals relativ unbekannt, aber das Experiment ist gelungen.

Lesen Sie auch

Die Aufführung wurde die Erfüllung von Wagners Diktum, dass der Ring-Zyklus ein musikalisches Gesamtkunstwerk darstellen sollte. Im Dezember brachten die Wiener Philharmoniker „Das Rheingold“ unter Sir Georg Solti bei Decca heraus, ein Ring, der dem Urteil nach an Schwung, Anspruch, Größe und dramatischer Unmittelbarkeit nicht übertroffen werden kann. „The Golden Ring“ gelang DECCA wieder mit den Wiener Philharmonikern unter Sir Georg Solti, ein Jahrzehnt nach dem letzten Remastering, technisch weiter optimiert mit signifikanten Klang-Verbesserungen.

Wagners Gesamtkunstwerk ist somit zum ersten Mal auch in Dolby-Atmos-Surround-Klang zu erleben. „Die großartigste Aufnahme aller Zeiten mit besserem Klang denn je“, inklusive einem 24-seitigen Booklet und Fotos von originalen Aufnahmesitzungen.

Georgina Szeless