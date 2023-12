C. Tiberghien: Beethoven: Complete Variations for Piano Vol. 2

Für Freunde der Klaviermusik von Beethoven und dem bekannten Pianisten Tiberghien kommt dieses Doppelalbum als Feiertagsgeschenk hoffentlich noch zur rechten Zeit. Nach dem ersten, hervorragenden Beginn setzt Tiberghien seine Sichtweise auf Beethovens Variationswerke mit zwei CDs fort.

32 Variationen in c-moll, in denen der Fokus auf Bach im Mittelpunkt steht und dessen Ciaccona aus der Partita Nr. 2 für Violine solo in der neuen Bearbeitung von Brahms erklingt. Eine weitere blendende Idee: Mit aller Liebe und Gründlichkeit zu untersuchen, wie eine gewisse amerikanische Schule etwa um Crumb, Cage und Feldman mit der Tradition der variierten Form den Umgang zu behandeln verstand.

Lesen Sie auch

Die Ergebnisse sind dabei sehr unterschiedlich ausgegangen, konnten die brillante Technik oder zweifellos imponierende Musikalität des Pianisten etwas oder nichts daran ändern. Cage testet die Grenzen aus und sieht schon im klanglichen Verlauf spürbar und visionär seines Werkes „Haiku“ eine Variation der Stille.

Feldman denkt nach der Aleatorik, eventuell anzudeuten, dass jeder neue Klang als eine Variation des vorausgegangenen Kompositionsmusters aufzufassen wäre. Crumb lenkt die Gedanken über Variationsformen in Verbindung mit Werken amerikanischer Komponisten für sein hypnotisches Stück „Processional“ in Richtung einer ständigen Veränderung des gleichen Akkords. Nicht so einfach zu verstehen, um bei Musik zu bleiben.