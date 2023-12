Das Beste zum Feste: (Neue) Greatest Hits Alben

Kommt Weihnachten, kommen auch jährlich viele Greatest-Hits-Alben auf den Markt. „Zum allerersten Mal“, so der Verkaufsslogan gibt es auf „The Ultimate Greatest Hits“ Songs aus jedem Jahrzehnt der 50 Jahre umspannenden Karriere von Areosmith im Drei-CD-Paket. Das ergibt unterm Strich 44 Songs von „Dream on“ über „I don’t want to miss a thing“ bis „We all fall down“ vom bisher letzten, weniger erfolgreichen Studioalbum aus 2012.

35 Jahre ist es her, dass Milli Vanilli mit „Girl you know it’s true“ die Charts stürmten. Zwei Jahre mit Hits („Keep On Running“, „Girl I’m gonna miss you“) folgten, ehe die Erfolgsgeschichte mit einem Skandal jäh endet: Produzent Frank Farian verriet, dass Milli Vanilli ihre Songs nichts selbst gesungen hatten. Passend zu einer neuen Dokumentation (auf Paramount+) gibt es nun „The Best of Milli Vanilli (35th Anniversary)“.

Nicht neu, aber bestens bewährt: Das Rote („1962 – 66“) und das Blaue Album („1967 – 70“) von den Beatles, welche passend zur heurigen Veröffentlichung der Nummer-1-Single „Now and then“ in einer 2023-Version (insgesamt 75 Songs) neu aufgelegt wurden. Seit ihrer Erstveröffentlichung haben diese beiden Compilations mehrere Generationen mit der Musik der Beatles bekannt gemacht. Auf dass weitere folgen.

P.S.: Weitere Best-of-Sammlungen sind u.a. von Tina Turner, den Pet Shop Boys und Cliff Richard erschienen.