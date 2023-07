Dexys – The Feminine Divine

Popkennern sind sie ein Begriff, bei vielen aber dürfte der Name Dexys erst mit Nachhilfe Erinnerungen wachrufen. Die Band aus Birmingham toppte Anfang der 1980er-Jahre mit dem Gassenhauer „Come On Eileen“ die Hitparaden. 1987 löste sich die Gruppe auf und kehrte 2003 zurück. Einziges konstantes Mitglied ist Sänger und Songwriter Kevin Rowland, der neues Material für Fans hat.

Stilistisch hat sich Rowland (69) mit Dexys auf dem sechsten Album nicht allzu weit von seinem alten Sound entfernt. Vom Start weg ist mit „The One That Loves You“ und „It’s Alright Kevin (Manhood 2023)“ eine launige Mischung aus Northern Soul und Pop zu hören, die leider teilweise mit Synthesizern eingespielt wurde, nicht mit einem Orchester.

„The Feminine Divine“ ist ein kabarettistisches Konzeptalbum im weiteren Sinne. Thematisch setzt sich Rowland in den teils autobiografischen Songs mit seiner Beziehung zu Frauen auseinander und mit einem Konzept der Männlichkeit, das seine Erziehung prägte, ihm nun aber offenbar missfällt.

Der vielleicht schönste neue Song ist „I’m Going To Get Free“. Die Gute-Laune-Nummer des sechsten Dexys-Albums ist definitiv als Maxime des 69-jährigen Kevin Rowland zu verstehen.

Dexys/Piccadilly/100 %, ab € 13,95