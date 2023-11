Dolly Partons neues Album „Rockstar“ ist gestern erschienen. Die 77-jährige Country-Ikone hat Coverversionen einiger der größten Rocksongs aller Zeiten aufgenommen und dafür viele der Originalinterpreten ins Studio gelockt.

Die Schar der beteiligten Legenden ist beachtlich: Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Sting, Sheryl Crow und Peter Frampton sind dabei nur das Tüpfelchen auf dem i. Mit den beiden Ex-Beatles spielte sie „Let It Be“ ein. Elton John überredete sie zum legendären Duett „Don”t Let The Sun Go Down On Me“, mit Sting sang sie „Every Breath You Take“.

Wie sehr die Countrysängerin und Songwriterin in der Musikwelt geschätzt wird, zeigt sich auch daran, dass sie gar Heavy-Metal-Ass Rob Halford von Judas Priest für ihre Platte vereinnahmen konnte. Mit ihrer Patentochter Miley Cyrus nahm sie eine Version von deren Hit „Wrecking Ball“ auf, mit Peter Frampton dessen Song „Baby I Love Your Way“.

Herausgekommen ist ein kurioses „Best of Rock“-Album, das nicht nur Parton-Fans genießen dürften. Neun der insgesamt 32 Songs sind Originaltitel. Mehr als 100 Millionen Tonträger hat Parton verkauft, mit „Rockstar“ dürften einige weitere dazu kommen. Längst ist Dolly Parton Mitglied in der Rock & Roll Hall of Fame.

Dolly Parton – Rockstar

Universal 11493711, ab 19,99 €