Ferenc Fricsay Complete Recordings

Es ist nicht bloße Nostalgie, sondern ein glückliches Gefühl, zu wissen, dass die DG das Vermächtnis des mit 48 Jahren verstorbenen ungarischen Dirigenten Ferenc Fricsay erstmals in einer Gesamtedition herausgebracht hat. Wenn man den eleganten Stabführer auf insgesamt 86 CDs zu hören bekommt, erfasst einen ein seltsames Gefühl von Ehrfurcht und Dank für einen der größten Klangmagier seiner Zeit.

Als Fricsay seine Prüfungen nach dem Studium erfolgreich in der Tasche hatte, „glaubte ich, die Welt gehöre mir. Anfangs hat man noch wenig Pflichtgefühl und dann erst begreift man die Verantwortung, mit der man am Pult konfrontiert ist“. Wichtig war Fricsay immer, dass es auch eine Tradition zu behüten gilt, die Vergangenheit lebendig zu halten ist und dabei in der Musik die Kontinuität für die Zukunft gewahrt wird.

Lesen Sie auch

Die Fülle der Highlights belohnt den Hörer so reichhaltig wie selten. Da gibt es Mozart Sinfonien, Opern und Concerti, Sinfonien von Beethoven und Tschaikowsky und Referenzaufnahmen von Werken Bartoks und Kodalys. Umrahmt vom 212-seitigen Booklet, dessen Texte samt Fotos Fricsay-Freunde und -Weggefährten beigesteuert haben.

Nicht zu übersehen eine Bonus-DVD mit seltenen Probeaufnahmen des unvergessenen Stabführers. DG: 86 CDs, 1 DVD. Ab 199,99 €.