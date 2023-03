Genesis: BBC Broadcasts

Das von Keyboarder Tony Banks gemeinsam mit dem langjährigen Genesis-Toningenieur und Produzenten Nick Davis kuratierte Boxset „BBC Broadcasts“ mit fünf CDs stimmt nostalgisch.

Viele der über 50 Live-Tracks werden damit zum ersten Mal offiziell veröffentlicht. Ein Jahr nach dem Ende der „The Last Domino?“-Tour lässt das Boxset unterschiedliche Phasen der einflussreichen britischen Band Revue passieren.

Lesen Sie auch

Die Songs „Shepherd“, „Pacidy“ und „Let Us Now Make Love“ schafften es nie auf ein Album. Umso interessanter sind die leicht rauschigen „Night Ride“-Aufnahmen. Ein legendärer Gig von der „Duke Tour“ 1980 aus dem Londoner Lyceum Theatre ist erstmals fast komplett enthalten.

„Squonk“, „Burning Rope“ oder „Dance On A Volcano“ – Lieder, die Genesis in den letzten 30 oder 40 Jahren nicht mehr live gespielt haben – sind echte Höhepunkte des neuen Sets.

Zwischen Radio-Hits wie „Throwing It All Away“ und „Invisible Touch“ blitzen die Progressive-Rock-Ursprünge nur noch gelegentlich auf, etwa im wuchtigen „Domino“ oder dem epischen Zweiteiler „Home By The Sea/Second Home By The Sea“. Der Streifzug durch die Genesis-Jahre 1970-1998 ist eine echte Schatzkiste. „BBC Broadcasts“ erinnert daran, welch großartige Liveband Genesis waren, und stimmt beim Hören nostalgisch.