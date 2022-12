Gentleman: Mad World

Der Kölner Reggaemusiker Gentleman hat einen Tapetenwechsel gebraucht. Er reiste nach Mallorca und produzierte dort „Mad World“.

Alles im Leben habe zwei Seiten, sagt Gentleman, der mit bürgerlichem Namen Tilmann Otto heißt. Zu jedem Schatten gehöre ein Licht. Diese Überzeugung ist der Grundpfeiler des Albums.

In „Things Will Be Greater“ etwa bringt er einerseits seinen Zorn über die sozialen Medien zum Ausdruck. Andererseits wiederholt er wie in einem Mantra: „Haltet den Glauben fest/ Alles, was du tun musst, ist, deinen Kopf hochzuhalten“ — dann geht es besser, es wird leichter. Das Album ist musikalisch im klassischen Reggae-Sound gehalten.

Der gleichnamige Song zum Albumtitel „Mad World“ ist zweifellos der Höhepunkt der Platte. Das Produzenten-Team Jugglerz verwendete dafür den Original-Song „Mad World“ von Tears for Fears aus dem Jahr 1982 als Sample.

Der wesentliche Unterschied zur Gentleman-Version zum Klassiker: Während das Original von großer Trostlosigkeit erzählt, vermag der „Mad World“-Song von Gentleman auch hier einen Funken Zuversicht zu versprühen.