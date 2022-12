Gentleman: Mad World (Urban)

Von soulig-festlich bis zu jazzig — eine Auswahl an Weihnachtsalben: Sarah Connor sorgt mit „Not So Silent Night“ für gute Laune in der Adventszeit. Die 13 englischen Songs kommen im typischen Connor-Stil daher: poppig mit Rock- und Soulelementen.

Lieder wie „Not So Silent Night“ oder „Don’t You Know That It’s Christmas“ spiegeln die Sehnsucht nach Leichtigkeit und Spaß wider. Besinnlich wird es aber auch. Vor allem, wenn sich Connor in „Santa If You’re There“ an ihre verstorbene Großmutter erinnert. Ihr erstes Weihnachtsalbum hat Soulikone Joss Stone veröffentlicht. Auf den 16 Songs von „Merry Christmas, Love“ wird die Britin von einer Big Band oder einem Ensemble mit Chor begleitet.

Stilistisch ist „Merry Christmas, Love“ nah an der Tradition großer Weihnachtsalben von Frank Sinatra oder Ella Fitzgerald —ein bisschen Swing, ein bisschen Jazz und ein bisschen Kitsch. Bei den Backstreet Boys kommen auch Nostalgiker auf ihre Kosten, denn auf „A Very Backstreet Christmas“ sind traditionelle Stücke wie „White Christmas“ neben brandneuen Melodien wie „Happy Days“.

Eine Auswahl von Weihnachtsliedern, die Louis Armstrong interpretiert hat, ist auf „Louis Armstrong — Louis Wishes You a Cool Yule“ vereint, darunter Klassiker wie „Winter Wonderland“, „Baby, It’s Cold Outside“ und „I’ve Got My Love To Keep Me Warm“ mit Ella Fitzgerald.