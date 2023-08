The Hives – „Death Of Randy Fitzsimmons“

Im Video zu „Countdown To Shutdown” sind The Hives nicht wiederzuerkennen. Die Musiker der schwedischen Rockband werden von Schauspielern dargestellt, die um die 60 Jahre alt sind. Tatsächlich ist Frontmann Howlin’ Pelle Almqvist erst 45. Auf dem sechsten Album „The Death Of Randy Fitzsimmons“ klingen die Schweden, die um die Jahrtausendwende durch mitreißenden Garagenrock und schweißtreibende Bühnenshows berühmt wurden, kein bisschen gealtert und unverkennbar.

Das ist erstaunlich, weil seit dem letzten Album ganze elf Jahre vergangen sind. „Es war ziemlich schlimm die letzten Jahre“, scherzte Almqvist in London. „Ich liebe diese Band und ich liebe es, ein Teil von ihr zu sein. Aber es ist kein Spaß, wann man in einer Band ist und kein Album raus bringt.“

The Hives erzählen anlässlich der Veröffentlichung immer wieder eine etwas alberne Geschichte über das Verschwinden und den vermeintlichen Tod des (fiktiven) Bandgründers Randy Fitzsimmons. Daher der Albumtitel. Es sei „ein Schock“ für die Band gewesen. Allerdings hätten sie in Randys Grab statt einer Leiche einen Haufen neuer Songs gefunden.

Passend zur Story haben die Hives ein blutiges Horrorvideo für „Bogus Operandi“ gedreht, der geniale Punkrock-Kracher ist der markanteste Hives-Song seit 20 Jahren.

