Heinz Holliger: Éventail de musique francaise

Ist Ihnen schon aufgefallen, dass der Klang einer Oboe eine Nähe zur menschlichen Stimme aufweist? Auf diese Idee kam der berühmte Schweizer Oboist und Komponist Heinz Holliger, wie er dies auf seiner im September auf den Markt gekommenen CD „Éventail de musique francaise“ mit einer Auswahl französischer Werke tatsächlich wahrmacht.

Mit seiner Oboe zaubert er Klangerlebnisse, die freilich nicht nur mit denen eines Sängers verglichen werden können. Holligers virtuoser Vortrag begeistert mit Werken von Ravel, Debussy, Milhaud, Saint-Saens, Messiaen u.a. Anhand der noch viel zu wenig bekannten und kaum gespielten Sammlung von Vocalises-Etudes der Oboenliteratur widmet er sich weiter der französischen Musik, indem er deren facettenreichen Farben und schillernden Harmonien brillant perlend in den Äther schickt.

Holligers Begleiter am Klavier ist Anton Kernjak, während die französische Harfenistin Alice Belugou auf Andre Jovilets „Controversia pour hautbois et harpe“ auch daran erinnern, wie umfangreich das Oboenrepertoires des 20. Jahrhunderts in den bestechenden Dialogen zwischen Holliger und Klavier oder Harfe vertreten ist.

Ob als Solist oder im Orchester ist Holliger eine internationale Größe in seinem Fach und gerne engagiert von berühmten Dirigenten und Musizierpartnern.