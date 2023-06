Janelle Monáe: The Age of Pleasure (Atlantic Records)

Mit der sexy Zeile „Ich mag Lippenstift an meinem Hals“ aus der ersten Singleauskopplung ihres neuen Albums präsentiert die Musikerin Janelle Monáe (37) ihr neuestes Werk. „Lipstick Lover“ auf ihrem vierten Studioalbum „The Age of Pleasure“ vermittelt bereits in knapp drei Minuten die Grundstimmung der gesamten Platte: selbstbewusst, kraftvoll und voller Lebensfreude.

Mit ihrem neuen Album kehrt Janelle Monáe zurück in die Gegenwart und präsentiert ein euphorisches Feuerwerk – Texte zu den Themen Gender, Sexualität und queerer Identität inklusive. Für Monáe ist das Album eine Einladung, die eigenen Sinne zu erkunden und Freude zu erleben. „The Age of Pleasure“ zeichnet sich vor allem durch seine kompositorische Raffinesse aus. Jeder Song auf dem Album reiht sich geschmeidig in das gesamte Werk ein. Die Übergänge zwischen den Songs sind so harmonisch gestaltet, dass dieses Album von Anfang bis Ende ein Hörgenuss ist.

Die erste Hälfte der Platte besticht dabei durch kräftige Beats, die von Jazz und Funk inspiriert sind. Besonders beeindruckend sind „Float“ und „Champagne Shit“, die sich schnell zu komplexen Songs entwickeln. In der zweiten Hälfte des Albums lässt Sängerin Monáe ihre Reggae-Einflüsse erkennen. Der rhythmisierende Klang zeichnet zum Beispiel den Song „Paid in Pleasure“ aus.