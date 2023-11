Jean-Michel Jarre: Oxymore

„Oxymore“ ist eine musikalische Reise, bei der Pierre Henrys Klänge mit Jarres neuer Komposition in einem klanglichen Spiegelspiel interagieren, bei dem der Schöpfer von Oxygene seinen umgekehrten Doppelgänger wiederfindet und einen Strudel eröffnet, der den Hörer in ein anachronistisches Hin und Her zieht.

Das Album wurde als immersives Werk in einem der Ursprungsorte der konkreten Musik, den Innovationsstudios von Radio France – wo Jarre zu Beginn seiner Karriere mit Klängen zu experimentieren begann – in einer 3D-Version konzipiert.

Der Sound wird die Art und Weise, wie Musik komponiert, gemischt und produziert wird, revolutionieren, ist Jean-Michel Jarre überzeugt: „Wir verfügen heute über Technologien, die uns ermöglichen, Kompositionen in räumlichem Klang zu erforschen, und das eröffnet uns Musikern im kreativen Prozess eine ganz neue Erfahrung.

„Oxymore“ wurde speziell mit Blick auf das räumliche Klangerlebnis komponiert, ich habe sogar das Gefühl, dass die Stereomischung selbst noch breiter ist und dadurch mehr Raum gewonnen hat. Ich bin überzeugt, dass Musik in Zukunft so komponiert und produziert werden wird. Auch die Emotion für den Hörer ist ein riesiger Sprung, so wie damals, als wir von Mono auf Stereo umgestiegen sind.“

