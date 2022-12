Johann Nepomuk David: Orgelwerke Vol. 3 (Ambiente Audio)

„Vollendet ist das große Werk“ aus Haydns „Schöpfung“ trifft auch für den dreiteiligen Querschnitt durch das Orgelwerk Johann Nepomuk Davids zu, mit der sich der Organist Roman Summereder in den letzten Jahren befasste und dessen letzter Teil nunmehr auf CD nicht genug hoch bewertet werden kann. Eine Gesamteinspielung ist es nicht, hinterlässt aber den Eindruck von einer authentischen Auseinandersetzung mit Davids Werk und lässt spüren, dass Summereder die Identifikation und Seelenverbundenheit mit David ein Anliegen gewesen sein mochte. Den Einspielungsreigen eröffnet Summereder mit der Fantasie und Fuge in C-Dur aus dem Choralwerk VII, fortführend zur dreisätzigen Kleinen Partita „Es kommt ein Schiff geladen“, eines von Davids Choralwerken. Darauf folgt das Choralwerk X in sieben Sätzen „Es ist ein Schnitter, der heisst Tod“, der Form nach ungewöhnlich betitelt wegen eines zweiten Cantus firmus, dem „dies irae“ der Totenmesse. Summereder greift auf die 1927 verfassten „Magdeburg-Lieder geistlicher Liebe“ in der Urfassung für Frauenstimme und Orgel (1927) zurück. Cornelia Horak leiht ihm ihre kompetente Sopranstimme. Ein Volltreffer auch zum Finale: aus der „Partita über B-A-C-H“ in einer 12-Ton-Reihe von großer Satzdichte, leider nur in drei Sätzen des halbstündigen Werkes, das man von Summereder gerne komplett gehört hätte. G.Sz