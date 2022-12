Leos Janácek: „On an overgrown path“ auf ECM

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

„Auf verwachsenem Pfade“, ein zweiteiliger Klavierzyklus von 15 Stücken des tschechischen Komponisten Leos Janácek, bekannt und gerne gespielt von Pianisten, ist dank dem Geiger der Camerata Zürich Daniel Rumler nun auch in einer Fassung für Streichorchester zu hören. Das in schlanker Besetzung auftretende Orchester, dirigiert vom ersten Geiger Igor Karsko, verführt die Musik in ihrer eigenwilligen Tonsprache nicht in opulente Klangräusche und wird so ihrem typischen Charakter gerecht: unverkennbar die in unregelmäßigen Perioden schwankende Rhythmen, aus dem Naturlaut der Volksmusik gewonnen, die kurzen Begleitfiguren, die leicht raue, modale Harmonik bei Janácek, dem Beherrscher kammermusikalischer Pointen und der kleinen Form.

Ein tönendes Panoptikum der Lebenserinnerungen des großen Naturfreundes mit autobiografischen Zügen, auch auf schmerzlichen Pfaden wie in den traurigsten Passagen zu Janáceks herzkranker Tochter. Da und dort hören sich die Streichereffekte im Gegensatz zu jenen am Klavier etwas herb an, dann blüht der Klang wieder paradiesisch auf, genau dort, wo die schlichten Harmonien eine idyllische Feier andeuten. Für die Sammlung tschechischer Musik bedeutet diese Neuaufnahme, umrahmt von zwei originalen tschechischen Streichorchesterwerken, eine echte Bereicherung.

Georgina Szeless