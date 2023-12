Mott the Hoople: All the Young Dudes

Mott the Hoople genießen in Großbritannien Legendenstatus. Ihr größter Hit „All The Young Dudes“ rettete 1972 ihre Karriere. Der Klassiker aus der Feder David Bowies befindet sich auch auf dem gleichnamigen Album, das zum 50. Jahrestag seines Erscheinens nun als Deluxe-Boxset abgefeiert wird.

Neben dem Titelstück, das die UK-Charts emporkletterte, enthielt das Album u.a. das wohl definitive Cover von Lou Reeds „Sweet Jane“ und das an die Stones erinnernde „Jerkin Crocus“. „Rau, lustig, zornig, glorreich und kantig — Mott war das alles“, bescheinigte Queens- Gitarrist Brian May.

Kein Wunder, dass die fünfte Studioarbeit von Mott the Hoople als großer Einfluss auf das Schaffen von Bands wie Kiss, The Clash, Primal Scream, Def Leppard und eben Queen gilt. „All The Young Dudes“ wartet mit zeitlosem Glamrock mit Popanstrich auf, mit großen Hooks und starken Riffs sowie Ian Hunters charismatischem Gesang.

Zum 50er wurde das Album, das Mott the Hoople vor der Auflösung bewahrte und einen dreijährigen Erfolgslauf bescherte, sorgsam neu gemastert und als limitiertes Doppel-Vinyl in Orange veröffentlicht.

Fans wird außerdem ein Boxset zusätzlich zum Originalalbum auf Vinyl und CD samt Bonustracks ein dickes Buch, eine Maxi-Single und diverse Beigaben wie Poster und Kunstdrucke geboten.