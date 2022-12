Queen: The Miracle (Virgin)

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Vor 33 Jahren veröffentlichten Queen ihr Studioalbum „The Miracle“. Nun gibt es den Klassiker in einer Neuauflage mit bisher unveröffentlichten Songs. Mit Evergreens wie „I Want It All“, „The Invisible Man“, „Breakthru“ und dem Titelsong zählt „The Miracle“ zu den stärksten Alben von Queen. Über 30 Songs nahm das Quartett damals auf. Einige landeten auf den Folgealben „Innuendo“ und „Made In Heaven“, andere verschwanden im Archiv. Bis jetzt. Die umfangreiche „Collector’s Edition“ von „The Miracle“ ist ein Boxset mit insgesamt fünf CDs.

Wie üblich bei Queen, ist „The Miracle“ kein gewöhnliches Rockalbum, sondern ein vielseitiger Mix aus kräftigem Rock, hochklassigem Pop mit Melodien, die einem nicht mehr aus dem Kopf gehen, und vielen genialen Details. In „Rain Must Fall“ erklingen latein-amerikanische Rhythmen. „When Love Breaks Up“ ist eine Piano-Ballade. In „Dog With A Bone“ wechseln sich Mercury und Drummer Roger Taylor beim Singen ab.

Lesen Sie auch

Brian May übernimmt den Leadgesang bei „You Know You Belong To Me“ und dem atmosphärischen „Water“. „Face It Alone“, eine düstere Ballade, in der sich Mercury vermutlich mit der dramatischen HIV-Diagnose auseinandersetzt: „You feel your soul is burning alive“. Dass die Songs mit den zehn Tracks, die auf dem Album gelandet sind, nicht ganz mithalten können, ist absolut kein Makel.