Queens of the Stone Age: In Times New Roman… (Matador)

Im neuen Album „In Times New Roman…“ der Band Queens of the Stone Age scheint Josh Homme so einiges zu verarbeiten: die Trennung von seiner Frau, eine Pandemie sowie eine überstandene Krebserkrankung. Das Ergebnis: eine großteils solide, wenn auch nicht überragende Platte. Aber auch die Entfremdung vom eigenen Körper, von der Welt, und die Suche nach einem Weg zurück, durchziehen das Werk, wobei Homme nicht Homme wäre, würde er dem Ganzen nicht einen ironischen, beizeiten ziemlich düsteren Twist verpassen.

Der monolithische, auf die Tanzfläche schielende Gestus des Vorgängers wurde großteils ad acta gelegt, selbst wenn Nummern wie das groovige „Made to Parade“ sich da noch gut einreihen würden. Knackige Schnellschüsse wie „Paper Machete“ lassen gar an die kommerzielle Hochzeit rund um „Songs for the Deaf“ denken – schon länger klangen die Queens nicht mehr so zielgerichtet, vom akustisch vermittelten Hüftschwung ganz zu schweigen. Vieles klingt letztlich wie ein Nachhausekommen. Keine Rede mehr von der oft an den Tag gelegten Überfrachtung mit unzähligen Gitarrenspuren, Hintergrundgeräuschen und Keyboardausflügen, die den eigentlichen Song nur in seltensten Fällen durchschimmern ließen. Dieses neue Album zeigt, dass Homme die Balance zwischen kruder Idee und geradlinigem Rock nun besser hält.

cig