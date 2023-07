Rita Ora: „You & I“

Rita Ora (32) hat sich im Musikgeschäft schon vor rund 15 Jahren einen Namen gemacht, zunächst als Gastsängerin von Jay-Z oder Craig David. Nun bringt die Britin, verheiratet mit dem neuseeländischen Filmemacher Taiki Wititi (47), ihr drittes Album „You & I” auf den Markt.

„Ich ziehe nicht nur sehr viel Inspiration aus meiner Ehe und meiner Beziehung, dieses Album ist von Liebe geprägt“, verweist Ora auf ihre aktuelle Single „Don’t Think Twice“ über die aufregende Anfangszeit ihrer Beziehung. Höhepunkt ihrer Liebeserklärung ist der Titelsong „You & I“, der am Tag nach ihrer Hochzeit entstand: „Ich hatte noch einen ziemlichen Kater und war emotional total überwältigt. Ich dachte: Mal schauen, was passiert!”

Die Britin mit kosovarischen Wurzeln ist bekannt für temporeiche und tanzbare Pophymnen, die auch ihr drittes Album prägen. „Ich mache einfach Popmusik. Es gibt keine großen Synthesizer-Effekte auf dem Album. Es ist ein gutes, solides Popalbum mit viel Inspiration und Songwriting.“

Insgesamt machen die zwölf Songs auf „You & I“ gute Laune und zeigen gleichzeitig eine private Seite der Sängerin. Ora scheint sich mittlerweile nicht nur privat, sondern auch musikalisch gefunden zu haben.

BMG, CD (€ 16,99), Limited Deluxe Zine Mediabook Edition (Bild, € 17,99) oder Orange Vinyl (€ 27,99).