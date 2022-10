Rita Wilson: Now & Forever: Duets

Youtube Video Ich möchte eingebundene Social Media Inhalte sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der Datenschutzerklärung oder unter dem Menüpunkt Cookies geändert werden. Inhalt erlauben

Rita Wilson ist mit „Now & Forever: Duets“ ein Glücksgriff gelungen. Es sind nicht nur die Klassiker der 70er-Jahre wie „Slip Slidin’ Away“ (Paul Simon), „Songbird“ (Fleetwood Mac) oder „Fire“ (Bruce Springsteen), die Wilson neu interpretiert.

Hollywoods Multitalent – sie ist auch Schauspielerin und Produzentin – hat dafür Legenden wie Willie Nelson, Elvis Costello, Smokey Robinson und Jackson Browne ans Mikrofon geholt.

Lesen Sie auch

Das Duettalbum mit zehn Tracks ist für die Sängerin und Songwriterin eine Hommage an Lieder, die eine ganze Generation geprägt haben. Nun möbeln Wilson (65) und ihre Duettpartner die Klassiker liebevoll, mit viel Seele und einer bunten Stimmenmixtur auf. Countrystar Willie Nelson interpretiert mit seiner kratzig-markanten Stimme Paul Simons „Slip Slidin’ Away“, Wilson hält mit so kraftvoller wie sanfter Stimme dagegen.

Den Hit „I’ll Be There“ der Soulgruppe Jackson Five mit dem jungen Michael Jackson hat Rita Wilson mit dem schwarzen Countrynewcomer Jimmie Allen neu aufgenommen. Für Fleetwood Macs Klassiker „Songbird“ konnte sie Josh Groban gewinnen, für das Liebeslied „Let It Be Me“ den jetzt 73-jährigen Singer-Songwriter Jackson Browne.

Mit Elvis Costello legte Wilson Springsteens „Fire“ fetzig neu auf, mit dem Sänger und Schauspieler Leslie Odom Jr. die Bee-Gees-Ballade „Massachusetts“.